搶攻外食餐飲商機，台北老爺酒店自助餐廳「Le Cafe 咖啡廳」即日起至10月31日止規劃「主廚款待日」，活動期間依序推出4款主廚私房菜，於每周二、四的午晚餐時間，款待一份位上餐點。同一期間，還推出「好食成雙」優惠專案，只要在平日時段來到Le Cafe咖啡廳，無論是自助午晚餐及下午茶，兩人同行可享有優惠價75折起，下午茶每人650元起。

台北老爺「Le Cafe 咖啡廳」主廚結合多種在地食材獨有特色，推出4款別具匠心的私房拿手料理，包含具備香、鮮、脆多重口感「酥炸軟殼蟹佐塔塔醬」、「秘製牛小排佐白蘭地牛肉汁」搭配新竹水潤餅，產地新鮮直送的「奶油香煎馬祖淡菜」，以及結合中西廚藝的「松露鮑魚塔」，標榜每一道都能讓饕客滿足與喜悅。

「酥炸軟殼蟹佐塔塔醬」採用整隻軟殼蟹醃製後，裹粉入鍋油炸至酥脆，佐上健康生菜並搭配塔塔醬，醬料中還添加奇異果增加膳食纖維，既能解油膩又能帶有酸甜口感。「秘製牛小排佐白蘭地牛肉汁」選用最為精華的牛前胸肉的第四到第五肋骨部位，具備豐富油花、肉質柔軟的特色。使用奶油將牛小排微煎上色，放進多樣蔬果與調味料的鍋中燉煮3小時，冷藏浸漬一天。隔天取出切塊以白蘭地燒烤，待肉質嫩口入味，最後淋上以白蘭地與牛肉原汁調製而成的醬汁，迷人香味一端上桌就成為眾人的焦點，與新竹的水潤餅更是一拍即合，在其帶著些微肉桂味、口感軟Q的特色下，激盪出更美味的火花。

季節美食名產「馬祖淡菜」，現在透過當地直送也能一嚐肥美滋味。新鮮的淡菜清洗完畢以汆燙方式、保有原味，後用奶油、洋蔥和白酒微煎，飄出香氣後再放上主廚特調番茄醬料，相較一般國外進口的冷凍食材，吃起來更為軟嫩，還帶有奶香，簡單享有高檔滋味。「松露鮑魚塔」取自貢寮養殖滿兩年的九孔鮑，體型適宜，取出後先放至滷汁中浸泡約三小時入味，緊接著放置在松茸、松露醬和蛋液混合烘烤過的酥皮內，加上小巧繽紛的蔬果點綴，是甜鹹兼具好味道。