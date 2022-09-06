使用再生能源正「著時」！永豐銀行即起自主導入太陽光電、約當全行年用電量10％。永豐銀行表示，伴隨政策推動，全臺太陽光電瞬時發電量創下史上新高；為響應母公司永豐金控淨零排放目標、落實綠色營運行動方案，永豐銀行採購260萬度光電並導入自有辦公大樓，結合日常營運節能減碳且採用再生能源，期許為企業樹立綠色營運良好典範，齊心打造永續家園。

統計指出，2022年8月22日全台太陽光電瞬時發電量達555萬瓩，創史上新高並為電力系統挹注綠色動能。永豐銀行指出，旗下以行動支持綠能發展，積極回應母公司永豐金控2030年自身營運與2050年全資產組合二大淨零目標，於自有辦公大樓導入太陽光電後，預計每年可減碳達1,323公噸、相當於3.4座大安森林公園的每年碳吸附量。 營運部份，永豐銀行表示，於內部擴大溫室氣體盤查範圍以優化能源管理、推動節能減碳措施及推行廢棄物管理與節約用水等措施，持續綠色低碳作為；服務面則推動無紙化服務，包括信用卡電子對帳單、線上申辦信用卡及信貸商品、信貸線上撥貸及電子平台服務等，於2021年有效節省約1億張用紙。

永豐銀行指出，未來將逐步提升再生能源使用比例並推動內部碳定價機制，鼓勵供應商一同設定減碳目標，同時擴大綠色採購項目及營繕維運優先選用綠建材等，具體回應「氣候行動」、「就業與經濟成長」與「責任消費與生產」三大聯合國永續發展目標。同時，永豐銀行將持續發揮金融影響力，拓展綠色金融商品線以加速台灣能源轉型，以永續金融助攻淨零，實現永豐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。