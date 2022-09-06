隨著航太事業回到疫情前水準，加上伺服器、智慧飲料機訂單滿手，jpp-KY經寶精密（5284）董事長鍾國松6日表示，jpp-KY一直在投資未來，今年營運不受Covid-19影響，明年營運也將超越今年，預估至少雙位數成長。

jpp-KY航太事業今年已經回到疫情前的水準，該事業80％營收來自空巴（Air Bus）的A320，美國波音的比重相對較低，以波音787、737機型為主；jpp-KY表示，公司已經針對空巴A330客機轉貨機的相關結構零組件送樣，2023年初可望量產，結構件的部分如飛機起落架、飛機門等也正積極爭取訂單，jpp-KY預期未來二年航太事業擁強勁成長動能。

jpp-KY董事長鍾國松指出，旗下各事業持續成長，通訊、航太事業明年度的營運肯定優於今年，整體來說，2023年營運應有機會呈現雙位數成長。

鍾國松也看好泰國的電動摩托車市場，泰國市場目前充斥大陸貨，鍾國松認為，電動摩托車市場還需要二年教育期，預期2024年泰國電動摩托車市場將進入主升段，以全泰國摩托車約26萬台、摩托計程車約15.5萬台來看，電動摩托車的替代商機龐大，jpp-KY透過合資方式介入自牌Vapor生產，85％的材料泰國在地化採購，售價只有GoGoRo的70％，第一批交付給泰國7-11的數量約300台，全泰國有13,534家7-11門市，每個門市配備二台，就是可觀的商機。

此外，jpp-KY也介入充電樁、電池交換站，並設計電池交換的App，長期看好電動摩托車的發展潛力。

在Data Center外櫃及伺服器機架訂單jpp-KY在疫情間也都有斬獲，知名客戶的外櫃訂單今年下半年已經投入量產；伺服器機架下半年也有透明的訂單能見度。

鍾國松說，jpp-KY上月營收已經創新高，9月數字不見得創高，但「後面數字很好看」。

jpp-KY今年前八月營收數字已達新台幣11億元，對照過去的歷史新高紀錄14.4億元（2019年），法人預估，jpp-KY今年營收登上歷史新高的機率很大，每股盈餘可望達4元以上，在訂單滿手的情況下，2023年可望繼續登頂，每股盈餘突破半個股本有望。