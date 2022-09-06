「美威精選蒲燒鮭魚排」特價279元。（美威鮭魚提供）

女星楊丞琳日前在大陸節目上說出「吃海鮮是奢侈的」，引起外界討論。就有業者搶搭話題推出「不奢侈」海鮮餐，讓人看了不禁噴笑。

鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」即日起至30日，於美威鮭魚網路商店上架加拿大產地直送「加拿大鮮嫩全魚組」等，並祭出多款特價99元烤魚產品，強調吃海鮮不奢侈，包括「美威鮭魚香菇油飯」（原價215元）、「美威鮭魚炭烤野菇炊飯」（原價215元）、「美威鮭魚紅藜麥水餃」（原價199元）、「美威鮭魚干貝XO醬乾拌麵」（原價186元），下單後即以真空包裝、冷凍保鮮方式配送到家。

隨著中秋送禮市場的競爭日益激烈，美威鮭魚強調食材品質，好比「美威鮭魚干貝海鮮丸」嚴選大量高品質的鮮嫩鮭魚，拌入生鮮干貝、魚漿、魷魚、荸薺增添口感層次；「美威精選蒲燒鮭魚排」特將關東風味的傳統鰻魚醬烤技法賦予新意，嚴選豐厚Q彈鮭魚排，透過蒸的技巧，讓口感更加香綿鮮腴，再多次翻烤並層層費工刷上日式蒲燒醬汁甘醇添香，燒出琥珀色的細緻光澤。

「美威精選厚切下巴排」選用天然岩鹽、鹽麴、高麗菜、香菇等獨家配方調味而成，帶出鮮嫩馥郁的口感，值得一提的是，選用的鮭魚下巴排有別於一般魚下巴，更保留魚頭後段的鮮厚部位，只要簡單進烤箱烘烤，即可在家品嘗五星級的奢華美味；「美威精選鮭魚肚條」將油花分布宛若雪花般豐腴的鮭魚肚條，以主廚獨家研發的薄鹽風味融合，進烤箱簡單烘烤後，綿密油脂在舌尖化開，滋味豐潤卻不油膩。