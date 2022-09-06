花蓮政治版圖藍大於綠，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）仍扮演母雞，帶領黨內基層參選人組成「榮耀花蓮」隊，投入年底九合一選舉，身兼黨主席的總統蔡英文今到花蓮授旗給Kolas時指出，花蓮是每任黨主席最大的挑戰，但「艱困不代表不可能」，相信Kolas年底能打贏選戰，打破家族政治。
對此，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華不予置評，他說，民主時代人民作主，每次選舉都是智慧的選擇，蔡英文貴為總統，也是民主政治的獲利者，不應在言語中糟蹋、污衊台灣的民主選舉，詆毀人民選舉的智慧，不要活在威權時代封建的觀念中。
民進黨花蓮縣黨部今下午舉辦「榮耀花蓮」授旗誓師大會，蔡英文致詞說，花蓮選戰雖是辛苦的選戰，但「艱困不代表不可能」，喊話支持者齊心解放花蓮，打破家族政治，讓Kolas治理花蓮，讓花蓮人覺得光榮。
蔡英文坦言，花蓮是每任黨主席最大的挑戰，雖然知道很困難，但卻從未忘記對花蓮人的承諾，也未對花蓮建設打折扣，除細數駐美代表蕭美琴任職花蓮立委時對地方的付出，也強調黨內今年再次派駐最好的人選Kolas，帶領花蓮產業再升級，拼出多元市場，將最好的花蓮行銷至全球。
此外，蔡英文另提及，中央明年總預算將會創歷史新高，高達670億，因為國家的力量變大、GDP變大，有更多的財政資源可以投資在國家，這筆經費將投資在社會福利、社會照顧，長期照顧2.0，及地方建設。「中央準備好投資地方，也願意跟地方合作」，因此花蓮需要一名能幹縣長帶領大家一同努力。
Kolas致詞指出，大家都說挑戰花蓮是「不可能的任務」，但往往不可能的任務最終都會迎向成功，因此她比喻自己是女版的「湯姆克魯斯」，要帶領花蓮人打破恐懼，讓花蓮不再只是台灣的後山，而是守護台灣國家、經濟及糧食安全的堡壘。
Kolas也提到「花蓮今年不一樣」，因為目前正在打一場歷史性的選戰，也即將產生歷史性的結果，並強調前縣長傅崐萁及現任縣長徐榛蔚輪流執政已有13年，今年還想要再拿下4年，但花蓮健健康康、快快樂樂，不想再被隔離，喊話選民11月26日用選票終止家族政治，讓花蓮徹底從「13＋4」解隔出關。
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