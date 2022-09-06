身兼民進黨主席的總統蔡英文今出席縣黨部舉辦的授旗誓師大會，強調花蓮雖是艱困選區，但「艱困不代表不可能」，有信心能贏得年底選戰。（羅亦晽攝）

身兼民進黨主席的總統蔡英文今出席縣黨部舉辦的授旗誓師大會指花蓮是家族政治，國民黨花蓮縣黨部則強調，每次選舉都是智慧的選擇，不應在言語中糟蹋、污衊台灣的民主選舉，詆毀人民選舉的智慧。（報系資料照）

花蓮政治版圖藍大於綠，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）仍扮演母雞，帶領黨內基層參選人組成「榮耀花蓮」隊，投入年底九合一選舉，身兼黨主席的總統蔡英文今到花蓮授旗給Kolas時指出，花蓮是每任黨主席最大的挑戰，但「艱困不代表不可能」，相信Kolas年底能打贏選戰，打破家族政治。

對此，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華不予置評，他說，民主時代人民作主，每次選舉都是智慧的選擇，蔡英文貴為總統，也是民主政治的獲利者，不應在言語中糟蹋、污衊台灣的民主選舉，詆毀人民選舉的智慧，不要活在威權時代封建的觀念中。

民進黨花蓮縣黨部今下午舉辦「榮耀花蓮」授旗誓師大會，蔡英文致詞說，花蓮選戰雖是辛苦的選戰，但「艱困不代表不可能」，喊話支持者齊心解放花蓮，打破家族政治，讓Kolas治理花蓮，讓花蓮人覺得光榮。

蔡英文坦言，花蓮是每任黨主席最大的挑戰，雖然知道很困難，但卻從未忘記對花蓮人的承諾，也未對花蓮建設打折扣，除細數駐美代表蕭美琴任職花蓮立委時對地方的付出，也強調黨內今年再次派駐最好的人選Kolas，帶領花蓮產業再升級，拼出多元市場，將最好的花蓮行銷至全球。

此外，蔡英文另提及，中央明年總預算將會創歷史新高，高達670億，因為國家的力量變大、GDP變大，有更多的財政資源可以投資在國家，這筆經費將投資在社會福利、社會照顧，長期照顧2.0，及地方建設。「中央準備好投資地方，也願意跟地方合作」，因此花蓮需要一名能幹縣長帶領大家一同努力。

Kolas致詞指出，大家都說挑戰花蓮是「不可能的任務」，但往往不可能的任務最終都會迎向成功，因此她比喻自己是女版的「湯姆克魯斯」，要帶領花蓮人打破恐懼，讓花蓮不再只是台灣的後山，而是守護台灣國家、經濟及糧食安全的堡壘。

Kolas也提到「花蓮今年不一樣」，因為目前正在打一場歷史性的選戰，也即將產生歷史性的結果，並強調前縣長傅崐萁及現任縣長徐榛蔚輪流執政已有13年，今年還想要再拿下4年，但花蓮健健康康、快快樂樂，不想再被隔離，喊話選民11月26日用選票終止家族政治，讓花蓮徹底從「13＋4」解隔出關。