為協助我國廠商拓銷立陶宛市場，經濟部今天表示，已協助我國輸出入銀行與立陶宛國家融資保證機 (INVEGA)簽訂融資保證方案。未來立陶宛廠商採購台灣產品，可獲得我經濟部對口保證融資7成，並且享有手續費優惠折扣，藉此讓立商多進口我國產品。但是對於每筆融資保證金額上限、總經費上限，經濟部與輸出入銀行方面都搞神祕，不願公開。

這是輸出入銀行首次與國外金融機構簽訂融資保證方案，但約是8月23日就簽下，經濟部國際貿易局直到9月6日才發布。

本項融資保證方案是透過INVEGA，提供資金給立陶宛廠商採購我國產品，再由輸出入銀行對INVEGA提供融資保證，解決當地買主因缺乏資金無法與我商進行交易的問題。

經濟部角色是支援輸出入銀行經費，提供運用本方案的立陶宛廠商融資保證成數最高7成、授信期限最長5年，以及享有保證手續費折扣等優惠措施。經濟部國際貿易局說，目標為協助台灣中小企業廠商可多出口產品至立陶宛。

貿易局表示，舉例立陶宛廠商要購買1000萬我國機械，可由INVEGA出具保證函，讓它們從立國銀行貸到至少7成款項。假設立商還不出錢，我們最高負責700萬還款，但實際得先扣掉該廠商自己的動產不動產抵押。

輸出入銀行表示，立陶宛商必須提出對台採購單，才可享受此融資方案。會設信保上限，但上限金額與總經費屬於雙方個資，無法透露。經濟部國際貿易局則說，要問輸出銀。

輸出入銀行是我國唯一輸出入國營專業銀行，經濟部長期與其合作辦理多項融資、保險及徵信等貿易金融服務，減輕業者成本負擔，增加海外接單機會。