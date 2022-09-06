廣三SOGO周年慶8日登場Smart Card卡友單筆消費滿仟有機會抽中「Fuji愛摩凳」、「bgreen uChair優愜意運動養生椅」舒壓好禮。（馮惠宜攝）

大魯閣新時代7週年限定活動，會員點數可兌換電影票，出示身分證件享娛樂場館優惠。（大魯閣新時代提供／馮惠宜台中傳真）

中秋三天連假即將到來，搭上節慶送禮採購潮，中台灣百貨提早從7日起展開下半年最重要的周年慶檔期，大魯閣新時代搶頭陣搭配威秀影城強勢回歸狂送電影票，而中友、廣三SOGO從8日起展開周年慶促銷，業者坦言，往年周年慶只要搭上中秋採買或聚餐潮，業績可望再比預期多1到2成。

今年中秋落在9月10日來得特別早，百貨業為免疫情反覆影響到買氣，提早開戰，其中大魯閣新時代購物中心7日展開7周年慶除了全館滿千送百，會員滿額還再加碼送，由於8月威秀影城重新入駐單月吸引上萬民眾入店，購物中心也獨家推出會員點數消費滿額再扣7點送影城電影票，且平日時段憑餐飲滿滿額499元發票可抽新竹老爺酒店、福湯岩盤浴等療癒之旅。

中友購物節活動自8日展開，整檔期含括中秋和雙十連假，企劃處經理簡聰政分析，往年只要搭上中秋採買潮，消費者有買千送百優惠等同用9折價採買，業續有機會多1到2成，近年因疫情也發現只要和國外元素相關的活動，無論是韓國展或日本展，消費者反應很給力，因而今年中友購物節商品優惠最低下殺3折，還有五重贈獎，同期更推出日本展、庫洛魔法使特展等主題活動，期盼可以再推升人氣與買氣。

廣三SOGO周年慶同樣在8日登場，在買千送百外，再享四重滿額加碼禮，Smart Card卡友單筆消費滿仟有機會抽中「Fuji愛摩凳」、「bgreen uChair優愜意運動養生椅」價值不斐的舒壓好禮，另規畫「實現你的願望清單」活動自15日起到10月10日止憑「美夢成真許願卡」與願望商品一起拍照，上傳廣三SOGO百貨FB粉絲專頁指定貼文，就有機會將夢想商品全部抱回家。