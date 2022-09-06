香港天王郭富城出道30多年，是華語樂壇的動感藝人代表，轉戰電影圈也獲得極高的成就，擁有大票死忠粉絲。近日，有網友發文指出在地鐵捕獲野生郭富城，掀起廣大的討論度。

一名網友1日在小紅書表示：「地鐵偶遇郭富城」，照片中的男子戴著口罩，站在走道低頭滑手機，他的髮型、眉眼和身材確實有幾分像郭富城。

網友發文表示在地鐵遇到郭富城。（圖／小紅書）

很快地，這則貼文的討論熱度瞬間爆高，但許多網友認為這不是郭富城，紛紛提出質疑：「郭富城的站姿不會那麼土」、「郭富城是有胸肌的，他沒有呀」、「老郭坐高鐵買站票？像他這身價，是坐飛機」，更有網友開玩笑稱照片中的男子是「郭富山寨城」、「郭富縣城」、「郭富城中村」；另外，有網友糾正樓主，照片中的地點為高鐵而不是地鐵。

郭富城2017年迎娶小22歲網紅方媛，婚後陸續生下2個女兒，家庭生活常備受關注；近日有網友直擊郭富城夫婦到畫廊買畫，郭富城認真地端詳作品，但方媛沒有一起加入，在一旁滑手機打發時間，被質疑是否無法融入；不過，有網友認為這是方媛沒瞎攪和才好，「換別的傻女人，去個蘇富比不知道要曬多少自拍，炫耀自己買畫，甚至開直播把別人寫的畫評背一遍，冒充自己有品味。」