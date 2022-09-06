徐凱希害羞表示靠內衣2度發育。（經紀人提供）

徐凱希以7位數接下內衣品牌代言，今（6日）露出令人驚嘆的事業線出席新品發表會，許多造型師都跟凱希說過她其實身材很有料、很有事業本錢，但凱希一直害羞展現，這次因為代言內衣的關係，開啟了凱希的魔力性感曲線，再搭上產品的助力，讓她自信爆棚，不再吝嗇與大家分享她的好身材。

徐凱希與品牌配合，主推5款不同功能的內衣款式，在剛開始拍攝時，凱希會覺得非常尷尬害羞，動作也都會僵硬不自然，但拍攝幾組照片後她就發現大家都是很專業的在拍攝商品，也都希望藉由她的表現讓產品有更好的呈現，也就越來越沒有包袱，自然的展現出商品。眾多商品中有一款更被凱希稱讚是可以讓女生二次發育的驚奇內衣，讓小胸女孩穿上後立刻有感升級，凱希說『其實有些人會覺得內衣就只是穿在裡面的衣服，但其實內衣穿的好，身材可以展現出來，自信心就會跟著來。』

徐凱希今天在產品發表會上透露自己是會根據工作和日常搭配適合內衣的人，所以她對內衣款式與花色也都有自己的喜好，但這次的代言品根本是拯救女性的願望清單，徐凱希表示，「莎薇內衣真的很懂女生的心，不管是工作忙碌、或是休閒放鬆時，莎薇都能提供各式機能、款式的內衣，讓女性穿得自在、有安全感，同時還會發現，自己變得更美了！」各款都擁有一組就可以應付所有的場合與生活需求，凱希透過代言的產品來『挺』更多的女性，因為有你，我挺美。