管麟(右)與邱木翰上演青梅竹馬的愛戀，令人期待。（gagaoolala提供）

管麟(右)與邱木翰在劇中關係曖昧。（gagaoolala提供）

管麟在BL劇《酷蓋爸爸》第二季中飾演長相出眾的日式料理師傅，同時也是邱木翰和謝佳見之間的潛在「小王」，他今日受訪表示，因為角色和自己的道德觀有落差，如果演得太強勢擔心被觀眾罵，因此努力詮釋出「討喜的小三」。而他上個月被平面媒體直擊，在街頭上疑似與藝人吳季璇有曖昧的肢體親密接觸，他坦率回應，「吳季璇是非常好的朋友。」

管麟表明現階段單身，看到被跟拍的報導先是幽默笑說，「狗仔大哥很辛苦，幾乎是跟了整天的行程」，再次強調和吳季璇是好朋友，他認為吳季璇純樸善良像「一張乾淨的白紙」，這點很吸引他，相處起來很自在。他舉例，「她很關心流浪動物，看到有貓受傷會把牠帶到動物醫院，甚至和家人討論，能不能帶回家養」。加上自己不喜歡社交，在演藝圈的朋友恐怕只有5個以內，異性則更少，因此吳季璇對他來說就是一位「很值得交的朋友」。

談到感情觀，管麟透露自己是比較被動保守的人，因為在高中時，曾有一段告白被打槍受傷的經驗，沒有8成的把握就不會主動，認為曖昧期「牽手了」就要給對方承諾，「除非有氛圍已經到了，牽起來就要講了，不能之後各自回家疑惑『今天發生什麼事？』」

劇中愛上有家室的對象，管麟在現實生活不敢這麼做，「因為現在的工作還是受到社會大眾檢視，所以不規矩的行為真的不會做。」但如果真的發生？管麟會選擇表明自己心中的想法，讓對方知道自己對她有愛，但還是會尊重對方決定。

此外，管麟在劇中一展平時就熟練的廚藝，承襲媽媽的好手藝，平時就喜愛料理牛排、義大利麵、烘蛋、燉飯。不過比起為愛人料理一手好菜，他更喜歡和另一半一同創作的感覺，倘若女生真的不會做菜？管麟嘴甜地說：「不會做菜可愛啊，她不喜歡做的話我做就好。」

管麟今接受訪問。（gagaoolala提供）

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