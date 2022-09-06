美股休市，台股6日開高走低收小紅，外資仍小幅賣超並匯出，國際美元略回落，但新台幣與股市同步先升後貶，終場收在30.746元兌1美元，續創近三年新低，貶值3.6分，已連續四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量18.39億美元。

外匯交易員指出，因美股休市欠缺指引，台股跟隨主要亞股反攻，開盤後漲逾百點，但買盤追價意願偏弱，盤中更一度翻黑，最後回到平盤之上，小漲16點至14,677點，外資雖小幅賣超不到1億元，在匯市卻擴大匯出力道，新台幣一度跌破30.8元關卡，出口商順勢進場拋匯，加上老大（央行）也維持進場調節，新台幣貶幅收斂，終場回到30.7元價位。

外匯交易員認為，金融市場諸多利空未除，預料股匯市仍相對震盪，外資積極回防美元的方向不變，新台幣貶勢加速，接下來若失守30.8元心理關卡，短線恐進一步測試31元整數，就看央行是否重演8月下旬力守30元防線的態度，否則短短一個月不到，新台幣將從30元常態，再跳一級至31元新常態。