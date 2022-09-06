受惠商用市場需求動能持續，以及半導體業務開發新客戶有成，聯強(2347)8月營收續創同期新高，達359.20億元，年增7.61%、月增9.61%。累計今年前8個月營收為2729.02億元，持續改寫歷史紀錄，年增9.84%。

八月份聯強商用加值業務95億元，續創同期新高，年成長17%，主要是政府、企業持續進行數位轉型以及強化資安的建置投資，帶動商用市場需求不墜。半導體業務133億元，積極發展新的服務平台，廣受供應鏈上下游好評，不斷有新客戶加入，營收大幅年增26%，再創新高。資訊消費業務188億元，如預期受到通膨影響，終端買氣縮手，年減13%。通訊業務13億元，年增16%。

營收占比，資訊消費占35%、半導體占33%、商用加值占28%、通訊4%。

從區域角度，除大陸與台灣外，聯強各地區均呈現年成長，其中印尼大幅成長22%，再創同期新高，並創下連續20個月正成長紀錄；香港與澳紐也分別年增15%與4%，同時達到同期歷史高點。

累計今年前八個月的營收表現，商用加值業務、資訊消費業務與半導體業務，均創下同期歷史新高，分別年增15%、2%與16%；通訊業務也年成長2%。