國家級師徒檔 體操精靈丁華恬、教練蔡恆政 聯手獲頒新北體育有功。(新北市體育處提供)

新北市2022年體育有功表揚6日早上在新北市府舉辦，典禮現場猶如國手群英會，雷千瑩、連珍羚、丁華恬、黃義婷、陳思羽及鄭先知等6位東奧國手及網球國寶何秋美皆獲頒傑出運動員，新北市長侯友宜出席頒獎並向所有獲獎者表達最大的敬意。

今年新北體育有功表揚共頒發69個獎項，包括有功人員、傑出教練、傑出運動員、有功機關團體、績優單項委員會等，表揚會場以藏書牆概念設計，展示每位獲獎者經典名句，象徵新北體育文化典藏。

侯友宜表示，感謝所有為新北體育付出的大家，不管是運動員、基層教練、體育老師還是學校團體，背後辛苦的付出都令人敬佩。

他說，新北市有18座運動中心，數量是全國第一，而且運動中心除了是社區居民的健身房，也是校隊及國手的訓練基地，另外新北市府也從2021年起透過公私協力與職業球隊共同培育競技運動人才，目前已有籃球、棒球、壘球、排球及射箭的冠名合作，以4級培育體系，致力提供運動員完善職涯照顧，讓選手有更長遠的運動生涯。

體育處表示，今年的新北體育有功表揚獲獎者包括有功人員、傑出教練、傑出運動員、有功機關團體、績優單項委員會等共69個獎項，其中有6位東奧國手獲傑出運動員，像是剛拿下射箭世界盃哥倫比亞麥德林站混雙金牌的雷千瑩，征戰大滿貫賽的柔道女王連珍羚，體操精靈丁華恬，西式划船甜姐兒黃義婷，桌球女雙黃金組合陳思羽、鄭先知，還有剛在今年巴西聽障奧運拿下一金一銅的網球國寶何秋美。

體育處指出，本次難得有多組體壇國家級師徒檔同場獲獎，如攜手帶著台灣女子體操重返奧運殿堂的蔡恆政教練、丁華恬師徒檔；長期深耕新北推動基層桌球的劉俊麟教練及其子弟兵陳思羽、鄭先知選手。

除了選手教練外，現場也來了多位重量級獲獎者，包括賽會推手、武術名家、教學菁英等，，像是表演藝術推手、新北市私立南強工商校長利政南獲得體育有功人員獎，他打造驚豔全國的「110年全國運動會」專屬新北市的特色盛會，武術名家林昌湘先生在傳統武術的職志精神令人敬佩，並獲頒總統褒揚令。