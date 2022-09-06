警方分析連千毅等人的犯罪手法。（翻攝畫面）

警政署副署長曾說「我們拭目以待」 4個月後果然偵破連千毅NFT詐騙集團

有幫派背景的黑道直播主連千毅被指控涉及NFT（非同質化代幣 ）詐欺案，今天被刑事局搜索拘提。事實上，早在今年5月，他與另名網紅「勾起你心中的惡」，就在網路為了NFT詐騙案互嗆，甚至約對方談判，引發警方與政府關注。當時立委質詢警方態度軟弱「像麻糬」，警政署副署長劉柏良氣定神閒回答：「我們拭目以待」，如今總算偵破此案。

連千毅當時與勾惡互嗆，相約談判，最後還是道上大哥出面調停，讓立委質疑警方對黑道沒約束力。實際上刑事局早已私下展開蒐證，經過連月來調查，掌握犯罪事證後才收網，就是要將這個NFT詐騙集團一網打盡。

刑事局偵查第四大隊接獲報案，指稱被害人向連千毅等人購買虛擬通貨NFT區塊鏈商品後，無法兌換相關賦能及商品，獲報後與新北市刑大、蘆洲、永和、板橋分局、台北市北投分局、高雄市三民第一分局、桃園市中壢分局、保二總隊等單位共組專案小組，並報請新北檢檢察官黃冠傑指揮偵辦。

檢警持續跟監蒐證，掌握連千毅等詐欺犯罪事證，今天收網，查獲連千毅等4人到案，查扣直播GRA鑽戒15只、Iphone 13模型機28支，以及「著作權及肖像權使用同意書」與籌設發行NFT等相關文件資料。詢後將依涉犯刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北檢偵辦。

警方初步查出連千毅等人的犯罪手法，是先跟共犯組成NFT發行公司，利用連千毅在網路直播的高人氣，以直播方式誇大渲染NFT帶來的賦能價值，之後再不履行兌現責任，藉此詐財。

刑事局呼籲，NFT為區塊鏈新興商品，是否能兌換相關賦能及等值商品，具有一定風險，民眾別輕易投資不熟悉的商品，以免受騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

另外，警方也重申「掃蕩黑幫，維護治安」是警政署持續推動的治安重點工作，目的在斬斷黑幫賴以為生的不法犯罪，再溯源追緝幕後首腦與核心分子，以澈底瓦解幫派組織。