奎克生技為更聚焦產品業務目標，加速拓展精準醫療市場，6日宣布，新成立英緹生技（Inti Labs）與信標生醫（Pharus Dx）兩家子公司，並延攬國際級人才，擔任執行長，啟動集團營運動能。

奎克董事長李鍾熙表示，新創立的英緹生技，聚焦生殖醫學應用，信標生醫則專注於癌症早篩基因檢測，加上奎克持續優化其多基因檢測技術平台及更多元的應用，三家公司的分工，各司所長，將可共同攜手進軍國際精準醫療市場。

集團新引進的三位執行長中，將任職奎克的張博文（Andy Chang），清華大學畢業後獲得日本松下獎學金，先後獲得京都大學生物科學碩士及博士學位。之後又在美國馬里蘭大學醫學院擔任博士後研究員，並取得美國Temple大學企管碩士。隨後進入美國生技產業服務，曾在國際知名的生物晶片公司Affymetrix 擔任亞太區業務發展處長。

張博文曾任職艾捷隆Igenomix，延攬擔任日本及台灣分公司總經理，隨後升任亞太區董事總經理，負責日本、台灣、韓國、越南及杭州等分公司業務，同時擴展至東南亞及澳洲，國際實戰經驗豐富。

英緹新任執行長楊博鈞（Eric Yang），取得美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）分子生物研究所博士學位後，在哈佛大學醫學院布萊根婦女醫院擔任霍華德·休斯醫學博士後研究員（Howard Hughes Medical Institute Fellow）。隨後加入奎克，有產品研發、業務經驗，他為奎克拓展大陸和東南亞市場。早期也曾和幾位朋友多次創業，是一位兼具科學和業務經驗的國際人才。

信標新任執行長黃教毅（Philip Huang），美國麻省理工學院化工系畢業，史丹佛大學研究所碩士、歐洲工商管理學院（INSEAD）企管碩士，曾經在Illumina、Affymetrix、Caliper等國際知名生技及製藥公司服務，有駐在六個國家的工作經驗。先前是羅氏診斷（Roche Diagnostics）亞太區創新合作基地副總經理，負責推動生醫科技創新、媒合及投資等業務，具有豐沛的全球生技合作資源。

李鍾熙表示，精準醫療正在起步，未來有很大的發展空間，三位執行長的加入，能讓產品業務更聚焦，在各自領域更專精，市場開發及客戶服務更快速，也讓整體資源的運用更有效率。