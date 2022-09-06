危老重建邁入新的里程碑，全台開工件數突破1,000件，申請件數也超過3,000件，台北市申請件數、核准件數、失效件數均高居全台第一，在慶泰大飯店加入危老行列，台北市已有多達14間老飯店核准危老改建。

其中，台北市危老核准案件今年累計已經突破700件，去年年底宣布歇業的北市老牌飯店「慶泰大飯店」今年8月經台北市建管處核准危老重建，並取得1.15倍原容積獎勵、外加10％時程獎勵。台北市迄今已有神旺飯店、六福客棧、台北馥敦、宣美精品飯店、優美飯店、洛碁大飯店花華分館、台北國賓飯店、三德大飯店、西華飯店等14間飯店核准危老改建。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，這波疫情意外促成北市老飯店改建商機，一方面國際旅客少了千萬人次，另一方面政府也給予高額容積獎勵的危老政策，台北市有些已經風華老去的老舊飯店，即使未來觀光與商務需求回流，老飯店的競爭力也比不上新飯店，因此所有權人也趁這波疫情活化資產，從不動產經營者轉型為不動產開發業者。

曾敬德指出，這波飯店的危老改建潮，絕大多數都不再作為純飯店經營使用，有鑑於台北市有些飯店與住宅複合式開發的成功經驗，有些做為飯店式高級住宅，有些則轉作商辦與商場等使用，進度較快的「台北馥敦飯店南京館」改建案「鐫萃」，成交均價每坪約156.6萬元，房價也寫下區域新高。

不過，台北市的危老重建申請、核准件數均遠高於其他縣市，不過開工件卻落後於台中市，此外，台北市的重建計畫逾期失效件數也占了全台近一半。曾敬德表示，近年造價大漲，台北市小面積危老案眾多，承受造價上漲的壓力更大，使危老案開工率較低。