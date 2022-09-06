分屍案大哥上銬畫面曝！逃亡帶16萬現金 行李箱塞滿衣物（警方提供）

新北永和智光街5日驚傳分屍案，54歲梁男被殺害肢解，屍體剩左腳且頭顱消失，涉重嫌大哥今（6日）下午在北市羅斯福路一處超商落網，遭警方逮住並上銬畫面曝光，而他寄放超商的行李箱裝滿棉被衣物，疑似打算逃亡，他當下坦承犯案，稱弟弟「一個人住三間房」且借錢不還，讓他感覺被欺負才殺人分屍。

據了解，梁男大哥身上帶有16萬5千元現金，行李箱裡面也裝滿棉被衣物，打算逃亡。梁男大哥為躲避追查，將行李箱寄放在超商，警方調閱監視器後，隨即調派人力埋伏，於今天下午順利逮人。

梁男大哥被逮回永和分局時，情緒略顯憤怒，面對記者提問，他表示，弟弟「一個人住三間房」，且借錢不還，讓他感覺被欺負，才會痛下殺手。

此外，根據11年前的判決資料指出，失聯中的梁姓大哥曾持菜刀家暴死者遭判拘役50日，當時大哥為了上廁所而驅趕中風的母親，死者出言相勸卻引發大哥不滿，大哥遂持菜刀吆喝，「你看看我敢不敢」、「你以為我不敢殺你」等語，嚇得死者報警處理。