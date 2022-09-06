台寶生醫(6892)將在明(7)日從興櫃戰略新板轉至興櫃一般板，營運長楊鈞堯表示，藉由自有產品新藥開發與委託開發暨製造服務(CDMO)的雙軌策略，兼顧營收與獲利的短中長期營運目標。

台寶生醫目前已有3項非修飾間葉幹細胞治療新藥進入臨床試驗，其中治療膝骨退化性關節炎新藥Chondrochymal與治療糖尿病足造成的傷口不癒合新藥Biochymal，分別執行台灣二期臨床試驗收案，而與工研院合作開發的治療急性心肌梗塞新藥(TWB-201)也已取得台灣衛福部食藥署(TFDA)核准進行一期臨床試驗。

在CDMO業務方面，台寶生醫的細胞治療製備處理中心(CPC)是依PIC/S GMP規格打造、是全台首座已經運營的細胞製備中心，瞄準高附加價值的細胞醫療新藥開發客戶。該製備中心採全自動、閉鎖型的模組化設備，量身定做設計適合細胞醫療產品少量多樣化且具高度複雜性的生產線，與歐美先進製程技術同步，加上具有專業經驗的團隊，從製程設計、優化到量產和品管，提供一站式完全解決方案服務模式。目前有12條獨立的細胞製備產線，可同時生產多種不同細胞醫療產品。

受惠細胞治療CDMO與委託檢驗業務帶來的穩定挹注，台寶生醫前8月營收達3,682萬元，並已超越去年全年營收2,715萬元，締造新高記錄，顯見細胞醫療新藥開發與CDMO雙軌制的新商業模式已展現初步成果。