台灣房屋統計內政部不動產交易平台最新資料顯示，今年全台第二季平均交易屋齡26.7年，比上季的26年增加0.7年，而過去六都中平均交易屋齡高的都是台北，第二季首度被台中超車，以30.1年成為六都平均購買屋齡最老的都市，台北則以29.9年居次。至於屋齡最輕的城市仍為桃園，平均屋齡僅21.7年。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中今年第二季的住宅買賣移轉平均屋齡飆破30年，主要因為屋齡30年以上交易較上季增加，其中舊城區的中區，以及海線第一大城的沙鹿，是兩大關鍵所在。

陳定中分析，台中火車站前的中區，因是台中的老城區，交易物件的屋齡多半超過30年，尤其今年第二季，中區將近6成的交易，都是屋齡40年以上的老屋，交易高齡化的現象為台中各地之最，也連帶催熟了台中市整體的平均交易屋齡。海線的沙鹿，則因上一季有新案交屋，使低屋齡物件暴增，不過第二季卻有4成的交易屋齡超過30年，以致沙鹿的交易屋齡季增逾10歲，也讓台中的整體交易屋齡，正式告別2字頭翻上30年大關。

隨著房價高漲，買老屋似乎成了共通趨勢，不過唯獨台北第二季平均屋齡比第一季還要年輕，頗有逆齡趨勢。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市開發較早，都會區機能佳，房屋總價高，為擠身台北市門牌，不少購屋族被迫買老不買新，故交通便利的都會區，老公寓華廈依然相當搶手，因此台北仍是30年以上老屋交易佔比最多的都市。而第二季主要受萬華區大批新案交屋過戶影響，使平均屋齡稍微降低。不過近年因政府推出危老重建政策，越來越多老屋、透天整合成功，改建推案的個案，隨著老屋「返老還童」，台北市住宅交易也可望逐漸年輕化。