虎航正妹空服員Rita（高鈺雯）有高顏值臉蛋和前凸後翹火辣身材，被日媒盛讚是「千年一遇空姐」，知名度大幅提高外，IG也擁有超過57萬粉絲，就算升格幸福人妻還是魅力十足，時常曬出辣照和粉絲互動；近日她分享比基尼照片，好身材被粉絲全看光。

網紅Rita近日在Instagram發文甜喊：「快還我晴天」，她換上純白比基尼，不規則的綁帶設計凸顯傲人上圍，可以看到東西半球的輪廓線，搭配她長髮披肩，一雙電眼直盯鏡頭，展現成熟女人的風情，性感水蛇腰沒有一絲贅肉，美腿修長勻稱，美出新高度，Rita自己也相當滿意說：「難得有全身系列，喜歡」。

Rita（高鈺雯）曬出比基尼照。（圖／ love_ritakao IG）

近日「軒嵐諾」颱風肆虐，雖然只是短暫經過台灣，不過各地雨勢仍然旺盛，讓許多想出門的民眾只能取消計劃，該系列照一出，迅速吸引大批網友的關注，紛紛留言：「光芒四射絕美女神」、「太美了，身材真好」、「哇！太美了！」、「女神辣過頭」、「美，身材真好」、「看到妳都變 夏天啦」。

Rita去年9月宣布與男友登記結婚，正式升格為「劉太太」，她在近日釋出中式婚紗照，照片中Rita與老公穿著中式禮服，一襲刺繡紅裙明豔動人，男帥女美的畫面非常唯美，Rita直言：「戶外篇，婚紗照就是想拍不一樣的～別人是白紗與白馬，我們就要古裝與駿馬」，Rita引用《大乘玄論》的詩句：「我見眾生皆草木，唯有見你是責山，願有歲月可回首，旦以你我共白首」，可見跟老公感情甜蜜，令外界羨慕。