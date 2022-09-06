嘉義地檢署調查嘉義縣某村長涉搓圓仔湯。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

爭取連任的嘉義縣中埔鄉某蔡姓村長，向黃姓參選人喊話「若你能退出」、「給你30」等，檢警調懷疑他欲以30萬元「搓圓仔湯」，檢方今天複訊蔡村長後裁定50萬元交保，嘉義地檢署表示，蔡姓參選人涉及違反《選罷法》第97條對候選人期約放棄競選，此案為今年首樁查賄。

本屆村長選舉，60歲蔡村長、黃姓參選人與其他2名參選人競爭，結果蔡村長當選，黃姓參選人獲得第2高票，票數不低，有拿回登記參選時的保證金，今年選舉，蔡村長爭取連任，黃姓對手是社區發展協會理事長，也登記參選，2人再度交手。

黃姓參選人說，8月間蔡村長約他見面，透露要給他好處讓他退選，他淡定回應，後來蔡村長傳line給他，提及「一句話30給你」，消息在地方傳開來，檢警調今天搜索，以2人到案訊問，蔡村長被列為嫌疑人，黃姓參選人被列為證人。

檢方複訊後認為蔡村長涉及違反《選罷法》第97條對候選人期約放棄競選，裁定50萬元交保。