台北市長柯文哲今赴台北市議會質詢，議員林穎孟拿出民間團體發起的「捍衛台灣．絕不投降」，並走到質詢台前要求柯文哲簽署承諾書，對此，柯文哲不願意簽署，更痛批，「我根本不想理你，那個人是你的誰？我管你去死」；柯文哲還說，「你沒有資格上來下去，這是我的區域。」

林穎孟在質詢時提出，民間團體發起，不向中國投降的承諾書；對此，柯文哲不悅的表示，「抗中保台要玩真的」，以我當台北市長來看，萬安演習那樣可以嗎？我們真的對戰爭有準備嗎？林穎孟反問，「那你有準備民防系統嗎？」柯回應表示，我是最認真準備的。

林穎孟追問，「那你有去民防系統餐會嗎？他們有做實彈射擊演練嗎？」柯文哲說，我們已經準備整個台北市的動員系統。林穎孟反問，那有在訓練嗎？對此，北市府表示，民防沒有配發槍枝，訓練課程由中央規畫。

林穎孟強調，「民防就是市長在管」；柯文哲痛批，「你是要我開始訓練軍隊當軍閥？」小朋友不要再問這種無聊的題目好不好？國家有民防動員的地方嗎？柯文哲說，「不想跟你談這個」。

林穎孟走向台前遞上「不投降承諾書」，要求柯文哲簽署；柯文哲竟然在議會殿堂上怒批議員表示，「我跟你說我根本不想理你，那個人是你的誰？我管你去死」，林穎孟接近台前時，柯文哲還說，「你沒有資格上來下去，這是我的區域，我根本不想理你」。