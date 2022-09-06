墾丁後壁湖海域浮潛傳意外 2名潛客溺水不治 17:562022/09/06 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 墾丁後壁湖海域浮潛傳意外，2名潛客溺水不治。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁後壁湖海域6日下午4時許發生潛水意外，一男一女潛水散客在外海浮潛時被發現載浮載沉，疑似有溺水情事，岸邊民眾隨即通報，海巡人員到場將2人拉起實施急救，並緊急送往恆春旅遊醫院，但仍宣告不治，相關單位正釐清事故原因。 金門田埔水庫溺水工人 今早尋獲不治 7旬翁紅河谷失足溺水 友人呼救急送醫仍不治 新北貢寮和美國小結合在地特色 浮潛迎開學 #墾丁 #後壁湖 #浮潛 #溺水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5旬男貢寮龍洞深潛溺水命危 緊急送醫搶救 12:252022/08/27 社會 首座跨海域大型橋梁 金門大橋締造多項工程創舉 20:412022/08/30 生活 浮動式示範風場規則年底公布 明年啟動選商 17:222022/08/25 財經 從廈門漂到金門 2陸男動機待查 04:102022/08/29 社會新聞 墾丁重機辣妹超香 比基尼＋蜜桃翹臀 釣出本尊回應了 12:332022/08/21 社會 地景躍上服裝 吳日云用服裝重現看見台灣 21:472022/08/31 生活 中俄軍艦日本海射擊 或為軍演一環 04:102022/09/06 焦點新聞 共軍閩南跨晝夜訓練 陸媒高調宣傳 04:102022/08/22 產業財經 76歲繪本行動員到墾丁凱撒開講 大小朋友如癡如醉 17:342022/08/23 生活 Ionex光陽換電站 全台第1,500站就在墾丁 18:162022/08/24 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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