墾丁後壁湖海域6日下午4時許發生潛水意外，一男一女潛水散客在外海浮潛時被發現載浮載沉，疑似有溺水情事，岸邊民眾隨即通報，海巡人員到場將2人拉起實施急救，並緊急送往恆春旅遊醫院，但仍宣告不治，相關單位正釐清事故原因。