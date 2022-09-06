出席活動的立法委員賴品妤聽到林佳龍所提出的「青年成家10萬基金」政策，脫口而出想跟男友曾玟學「婚在新北」，惹得現場大笑。(黃敬文攝)

民進黨新北市長參遠人林佳龍今(6)日在新北市板橋競選辦公室，出席「攏係好姊妹－姐姐妹妹挺佳龍助選團成立」活動，林佳龍稱自己是在「三個女人的家庭」，強調女力即國力，他同時也推出針對女性的十大政策，希望表達對女性市民的重視；其中出席活動的立法委員賴品妤聽到「青年成家10萬基金」政策，脫口而出想跟男友曾玟學「婚在新北」，惹得現場大笑。

林佳龍表示，自己也是在「三個女人的家庭」，包括在做志工的「龍媽」、支持他從政初衷的太太廖婉如、還有剛幫他設計「龍來加油」貼圖的女兒，他也強調「過去在台中市長任內做的，在新北市會做得更好」。

林佳龍說，過去在台中市推動托育、托老一條龍、減輕年輕女性負擔、「以人為本」來提供服務、福利各方面的需求，並整合中央、地方資源，他認為「社福是社會投資」，因此邀請社工、社福背景的人才組成執政團隊設計政策。

另外，林佳龍在現場野提出「鼓勵女性創業」、「打造女性創業品牌」、「鼓勵女性參與國際會議，建立女性志工平台」、「補助女性凍卵」、「補助 65 歲以上長輩裝假牙」、「青年成家10萬基金」、「增加敬老卡點數及使用範圍」、「保護女性人身安全」、「創造女性友善設計之城」、「打造女性文化主題活動」等十項政策，他宣示要讓新北市成為「女力的城市」，未來希望藉由舉辦各種和女力結合的展演、文化活動，讓新北進入新的格局。

出席活動的立法委員賴品妤還開心的說，10萬元成家基金看起來「我有機會用到」，她說自己原先還跟男友曾玟學討論要在苗栗或者新北登記，「現在覺得要在新北！」；她表示，成家就跟創業一樣需要更多支持，10 萬元可以讓新家庭添購洗碗機、掃地機器人、烘衣機等「婚姻三寶」，家庭會更和樂。

賴品妤說，女性權益非常需要立法、行政上的保障，因此看到林佳龍提出支持女性創業、補助長輩裝假牙、協助青年勞動力解放、女性友善安全據點等政策，真的「很感動、很貼心」，呼籲姊妹們支持能讓新北更好的林佳龍。