強颱「軒嵐諾」（Typhoon Hinnamnor）4日離台後隨即直撲韓國，創下年度首發颱風最晚時間的紀錄。南韓氣象廳指出，第11號颱風於今天(6)凌晨登陸南部沿海，滯留2.5小時後旋風過境，社群平台流出多地災情畫面，其中一段有男子不畏風雨到海邊直播，沒想到突然捲起大浪，力道之大使他噴飛至路中央。
監視器影像拍下釜山海雲台區的某處防波堤，晚間幾乎沒什麼人在外逗留，風雨交加、海面激起大浪漫過堤防。仔細看畫面出現一名身穿黑衣黑褲的男子，疑似YouTuber正在進行「賭命直播」，他拿著自拍棒緩緩接近岸邊，突然一個巨浪掀起，躲都來不及直接被吞噬，再次現身人已經被沖到道路中央。所幸沒發生甚麼大礙，靠著意志力站起，果然生財工具要緊，檢查了一下機器沒事又繼續拍攝，讓網友看了替他捏把冷汗。
韓聯社稍早報導，超級颱風軒嵐諾的影響帶來驚人雨勢，國內上千輛汽車慘淹沒，浦項市傳出有居民趕往地下停車場移車時失蹤，至今已有8人還找不到。當局於今天中午解除警報，稱軒嵐諾恐是韓國有史以來最猛颱風之一。
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