近年養貓、養狗的愛寵人士增加，農委會統計資料推估，桃園市平均約每5戶就有1戶養狗，每8戶就有1戶養貓 ，2017年起推動「寵物公園」喊出1區1個寵物友善專區，不過遭點名沿海地區遲未建置，對此動保處坦言，因人口少、遊客少，目前並無建置打算，將調整政策，往人口集中區域評估增設。

審計處指出，農委會每2年舉行1次全國家犬、家貓數量調查，桃園市2021年家犬約有16萬8千多隻，家貓約有10萬7千多隻，再依內政部家戶資料顯示，桃園有86萬2142 戶，以家戶數推估，平均約每5戶就有1戶養狗，每8戶就有1戶養貓。

審計處表示，桃園市動物收容占可留容比率達9成，市府自2017年起分期建置「桃園市寵物友善專區」（寵物公園），喊出每1個行政區內會找1座以上的公園設置成寵物公園，耗資1708多萬建置 13座寵物公園，再加上桃園、龜山區公所自行增設的6座寵物公園，總計有19座寵物公園，但觀音區、新屋區及大園區卻遲遲未建置，應適度增設寵物友善專區，以打造友善動物城市。

動保處回應，考量養寵物的民眾越來越多，而家犬需要廣闊的戶外空間散步、奔跑，為此近年市府不斷評估增設寵物公園，在寵物公園內設置飲水台、遮雨棚、柵欄、遊戲設施等，讓民眾帶寵物到寵物公園時，不用擔心寵物會不小心跑到馬路上，不過經評估大園、觀音、新屋沿海地區因人口少、遊客少，目前並無建置打算，將調整政策目標，取消1區1個原則。此外，至於有些寵物公園挨批未管理、修繕，動保處表示，這部分會持續積極改善。