日光調節生理時鐘，也影響身心健康，近來更有研究顯示，家中窗戶如能面向陽光、面積占牆面面積20%以上、牆面選擇淺色的灰泥或木料等，均能讓居住空間更明亮、使居住者感到喜悅。

疫情尚未結束，如何在這段時間關照心理健康、甚至營造讓身心更愉悅的環境條件，更顯重要。有鑑於此，智利大學建築學系有研究人員做了一項實驗，聚焦探究居家自然採光條件，如何影響人的情緒。

研究團隊以電腦模擬多種採光條件在不同居家空間的圖片，接著隨機招募750名受試者，讓每人隨機拿到25張圖片，並在觀看後填寫情緒相關問卷，自評感到幸福或悲傷的程度，研究成果近日刊登於《建築與環境（Building and Environment）》期刊。主要發現包括：

1. 窗戶面積宜占20%以上：窗戶面積占一個空間牆面的20%以上，會改善幸福感及悲傷感指標，占率超過40%能達到最大的情緒健康效益。

2. 窗戶宜盡量面向陽光：無論陰晴，房間內的窗戶面向陽光能讓人心情較愉悅。

3. 牆壁材質、亮度有影響：相同擺設的房間，比較牆壁材質是灰泥牆、淺色木牆或紅色磚牆帶給人的感受，則灰泥、木質牆面能讓人感到較正向，紅磚塊則否，這或許是因為紅磚本身較易吸收光線。研究人員在媒體報導中提到，較乾淨的色調、白色色調的牆面能反射較多光線，而深色牆面則會吸收光線。不過整體而言，直接讓窗戶面陽、或者加大窗戶尺寸將陽光帶進屋內，效果較佳。

4. 客廳採光改善最有助身心：客廳、廚房、浴室或臥室的採光條件改善都對情緒健康有益。不過客廳的採光改善最明顯能增進正向情緒、減少消極情緒。

5. 盡量與其他建築保持距離：住宅與鄰近建築的距離對情緒有顯著影響，這可能源於建築間的距離太靠近時，可能減少室內的自然光，進而牽動情緒。

6. 女性、青年感受最明顯：家中採光牽動情緒，無論人們的性別、年齡、經濟條件等，在相同的照明條件下都會有相同程度的影響，而在女性及30歲以下青年身上看見的影響更明顯。研究人員解釋，以智利來說，不少女性在家的時間較長，年輕人亦然，因此他們對於工作、生活空間的變化較敏感。

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