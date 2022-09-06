台灣一名35歲人妻生完第二胎後，就出現無法進行性行為的問題，生殖器一進去她就會痛，丈夫起初認為，是自己的生殖器尺寸變大導致，甚至為此感到自豪，夫妻倆因此停機4年，最終才求助醫師，檢查後才知是人妻自然產後，留下的血腫未被完全吸收，刺激附近神經引發疼痛，並非人夫的尺寸變大。

婦產科醫師陳保仁在節目《醫師好辣》中分享，一名35歲人妻自然產下第一胎後，身體都非常健康，豈料生下第二胎後竟出現異狀，與丈夫進行性行為時，下體就會感覺到疼痛，曾使用過潤滑劑輔助，但依舊失敗，生殖器一進入體內，人妻就會痛得哇哇大叫，夫妻倆還因此停機4年，丈夫期間都靠看謎片解決需求，人妻最終還是求助於醫師。

陳保仁醫師提到，理論上來說，產婦產後私密處會相對較鬆，不可能變緊，因此先是排除緊度的問題，進一步檢查發現，人妻自然產後，產道外觀傷口雖已癒合，但內部還有一個血腫未被完全吸收，甚至變成硬塊疤痕，刺激到附近的神經，因此她才會感覺到痛，也確定並非陰道變緊，或她的丈夫尺寸變大。

陳保仁醫師解釋，臨床上遇到血腫太大短時間即可清除，但若已是變硬的疤痕，必須打除疤針或止痛針，而人妻經過治療後，當下馬上就獲得緩解，更形容過程像拔牙一樣，醫師也強調，「疤痕可以在很多地方，不是只有你表面看到的而已」。