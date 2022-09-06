雲林長青食堂從66處增為156處，台塑企業贊助保溫袋讓老人裝便當。（周麗蘭攝）

雲林縣府自張麗善上任大力推廣長青食堂政策，從2018年66處增為目前156處，疫情期間不能共餐，老人家打包帶回家吃，雲林縣府為此向台塑企業爭取經費購置保溫提袋，讓老人家一隻手就能帶走，台塑企業麥寮管理處協理蔡建樑表示，台塑企業有感於縣府很會做事，拋磚引玉1000萬元幫忙。

雲林縣長青食堂是由縣府出30元、社區老人自費30元，有些鄉鎮市公所也補助，從2018年有3000名老人共餐，到今年已有1萬2000多名長者的午餐是透過長青食堂供應。

全縣長青食堂以斗六市最便宜，因斗六市公所幫老人家埋單20元，老人家每餐只要自花10元，周一供應至周五，以斗六市施瓜寮為例，每天供應4菜1湯也是只要10元。

雲林縣長張麗善表示，食堂共餐的菜色3菜1湯為主，因疫情之故改為便當，看到長者一手拿便當、一手拿水果或其他物品，兩手滿滿行動有點危險，因此拜託台塑企業捐贈防潑、好清洗的保溫袋，讓老人家一手提著走。

台塑麥寮管理處協理蔡建樑6日出席捐贈記者會表示，台塑六輕廠區現在也不能共餐，吃得健康安心最重要，得知縣內長青食堂有保溫袋需求，該企業總裁王文淵透過王詹樣基金會拋磚引玉，贊助1000萬元，明年也相同金額。

蔡建樑表示，自2020年起台塑企業贊助3000萬元給長青食堂添購設備，王詹樣基金會也贊助過國中女生HPV疫苗、0到6歲祖孫托育、營養午餐食材每名學生每餐加菜7.1元，累計超過4.5億元。

蔡建樑表示，希望在台塑企業拋磚引玉下，帶領更多企業共襄盛舉，讓雲林幸福飛揚。