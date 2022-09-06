近年民眾對於動物保護議題關注度增加，據聯合勸募今天公布的「Z世代公益行為調查」指出，16歲至32歲的Z世代中最關注的公益議題依序為「身心障礙」、「兒童」及「動物保護」，超過災難救助、高齡者照顧、偏鄉發展及環境生態議題等。

聯合勸募長期為中小型團體募款，今天公布Z世代公益行為調查，希望瞭解年青人的公益行為意向。

聯合勸募秘書長朱紫碧表示，調查發現，Z世代中有超過5成認為公益與生活的距離「像500公尺外的商店一樣」近，其中也有逾7成的年輕人信任台灣的公益環境，但也提及近年公益詐騙、公益組織人員將捐款放入私人口袋及被強迫捐款等為讓年輕人最失望的事情。

朱紫碧說，調查也發現其實年輕人參與公益慈善的次數每年約達18.7次，其中又以男性、中南部地區、月收超過3萬及偏向信任台灣公益環境等族群較高，且會參與公益行動的主因為「對這個議題是否感興趣」、「覺得我的行動能幫得上這個議題／組織／某人」，而「受到名人／網紅／KOL號召影響」只有4.6％。

朱紫碧指出，年輕人在支持公益組織前最在意為「組織是否會妥善運用資源」、「組織是否有良好的聲譽」，但這是中小型社福團體最缺乏的條件，盼攜手Z世代一起幫助台灣更多需要被關注的弱勢族群。