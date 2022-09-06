保險業打國際盃門檻拉高。金管會6日宣布，將修正國外投資管理辦法，保險公司若要轉投資海外非保險本業的「保險相關事業」，即國外銀行、證券、信用卡公司等，資本適足率要求一律由200％拉高到250％，且若要轉投資海外銀行，必須再額外符合三條件，一是金控下壽險公司、且金控下有銀行、銀行要共同出資且出資金額高於壽險。

金管會要求跨業投資必須是有加入金控的保險公司，且投資銀行要以金控下銀行為主要出資者，同時要能取得被投資公司的相關金檢報告、會計師報告，要了解當地國法令及監理單位權責，有國泰條款的意味，等於未來非金控下保險公司或金控下沒有銀行者，不得轉投資海外銀行。

目前壽險有轉投資海外銀行的僅國泰人壽，投資有菲律賓中華銀行及印尼Mayapada銀行，且都是由國壽主要出錢投資，但由同金控的國泰世華銀行等協助管理，保險局副局長張玉煇 表示，新法規要預告60天後看外界有沒有意見，再視情況決定生效日期，生效後不溯及既往，因此國壽舊有的投資架構或比率不用立即調整。

目前保險業投資海外保險本業的保險相關事業，如投資或參股海外保險公司、保經代公司等，如參股大陸壽險及產險公司，轉投資越南、香港及南韓保險公司等，投資非保險本業的保險相關事業相金管會鼓勵金控打國際盃時，可借助壽險資金協助，現行有轉投資海外銀行、信用卡公司等。

保險局強調要強化保險業投資海外保險相關事業的風險控管，因此要修正「保險業辦理國外投資管理辦法」，一是拉高投資非保險本業的保險相關事業的資本適足門檻到250％，二是要求訂定經營管理內部作業規範，三是針對有從屬關係或有派董監的國外保險相關事業，要有資訊權取得（即業務稽核、會計師查核報告、金檢報告）的控管機制，四是要有當地法今及組織架構權責的相關說明；五是要真有投資當地國語言能力的人員。

另外還有相關投資後管理要求，如每季的審議與核定，提保險或金控董事會、授權專責單位會議報告或討論；年度稽核計畫要訂有查核計畫等。