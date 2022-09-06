為了推廣陶瓷工藝，增進民眾製陶技巧，新北市立鶯歌陶瓷博物館「陶瓷學院」9月中旬起聘請陶藝職人，陸續推出6門經典實用課程，課程內容包含當代陶器製作、古陶瓷修復、柴燒理論與實務、彩色細泥漿製作等，培訓內容精實，陶藝工作者、學習陶藝者及有興趣的民眾即起都可報名。

陶博館館長張啟文說，陶瓷學院定期開設陶藝課程，邀請專業職人傳授各種陶藝知識與技術，開辦以來獲得參訓學員的一致好評，回流進修意願超過9成。

張啟文表示，這次推出的課程面向豐富，有陶搖咖啡創辦人、台灣工藝之家老師吳明儀開設的「陶與器—陶搖咖啡」，帶領學員認識咖啡種植、烘焙和手作咖啡器具；陶藝家張麗娟的「彩色細泥漿製作和應用」，將教導學員古老彩繪技法terra-sigillata，利用燻燒技巧，創作質感作品。

另外，從事古器物修復工作20多年的師傅廖禮光開設的「古陶瓷修復」，將帶領學員用紫砂壺、單色釉陶器，做為授課物件，透過清潔、黏合、補缺等工序，領會修復技巧，其餘還有「茶器的當代表現」、「柴燒實務」及「柴燒推論」等課程，民眾可至陶博館官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/）及粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

陶博館指出，館內每季會設計不同主題的陶藝DIY，讓沒有陶藝基礎的成年人、孩童都能輕鬆入手，10歳以上的民眾可到陶藝研習室，參加「泥偶泥偶小花器」課程；4至10歳孩童可至「兒童體驗室」玩陶，近期更有「陶器童話說故事」活動，讓學童在大陶板壓印出各式圖案、創作故事小手套。