藝人楊丞琳日前上大陸實境節目《還有詩和遠方》時，透露自己是廣東人，又表示過去在台灣沒吃到什麼海鮮，引來大批網友嘲諷評論。媒體人謝寒冰今(6日)在《新聞大白話》節目表示，台灣海鮮不便宜本就是事實，楊丞琳蹭廣東人也沒什麼好罵的，總統蔡英文過去還曾說自己跟南島語族有親戚關係；會攻擊楊丞琳，顯示綠營已經沒招了，只會操作抗中保台才能選舉。

謝寒冰表示：「這很明顯就是一個故意操作的斷章取義，而且這個影片已經是7月多了，為什麼到現在9月多了你才要來攻擊？到底發生什麼事？有人故意拿這個要來弄她嗎？還是民進黨現在真的缺少一個仇恨的對象，所以故意拿她出來鞭呢？」

「我覺得很奇怪，小的時候家裡窮，所以很少吃到海鮮，這有什麼稀奇？」謝寒冰說，「這不是很正常的事情嗎？我小時候也很少吃到海鮮，知道為什麼嗎？因為我懶，只要有殼的，要剝殼、魚刺很多的，我都不喜歡吃，很麻煩的那些東西我都不喜歡吃，每個人的習慣不同嘛。」

謝寒冰指出，「這些人還故意說，台灣海鮮很便宜啊怎樣怎樣的，台灣海鮮很便宜？見鬼了吧！台灣海鮮真的很貴，要不要現在去看？台灣很多觀光夜市，海邊什麼漁港，你去看那個價錢多貴，台灣的海鮮真的是很貴啊，不能被人家講嗎？你們玻璃心到這種地步嗎？」

「然後楊丞琳講她祖先是廣東人，這就是蹭嘛。」謝寒冰強調，「這有什麼？誰不會蹭？大家忘記了嗎？蔡英文說她跟毛利人是親戚耶，她說我們都是南島民族耶，不是嗎？蔡英文都可以蹭到紐西蘭去了！然後人家蹭個廣東是怎麼樣？蔡英文可以蹭，楊丞琳就不能蹭，到底什麼心態？」

謝寒冰說，「反正什麼事情扯到中國大陸，(你們)內心都有鬼。所以苦苓這次難得講一句公道話，你把整個影片看完之後，根本就沒有什麼，可是你們就故意要去這樣扯，因為民進黨現在不操作抗中保台喔，他們已經不知道怎麼選舉了，因為什麼都不會，你看選出來一個比一個垃圾。」