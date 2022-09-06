為打造不同族群的友善服務，新北市百年歷史建築五股守讓堂「藝遊工坊」所提供的台灣民俗童玩，日前獲得「多元文化遊戲認證標章」，成為國內第一座設有多元文化融合遊戲的歷史建築；來自阿根廷「最會玩」的遊戲專家今(6)日特地造訪五股守讓堂，進行一場南美洲與台灣的多元文化遊戲交流。

來自阿根廷布宜諾艾利斯政府「鄰里遊戲計畫(Programa Juegotecas Barrialesa)」及「玩趣中心(Centro Ludico)」的學者今(6)日特別造訪五股守讓堂，體驗台灣民俗特有的「多元文化認證」融合遊戲，並帶來阿根廷傳統遊戲與台灣的小朋友分享，五股國小的小朋友也教阿根廷的遊戲專家們扯鈴、踢毽子、踩高蹺、打陀螺，同時體驗阿根廷傳統遊戲，感受不一樣的多元文化交流。

阿根廷玩趣中心研究主任、首任鄰里遊戲計畫總監瓜爾迪亞(Virginia Guardia)表示，傳統阿根廷遊戲是識別這個國家居民的文化遺產的一部分，其中有些遊戲跟台灣傳統童玩有異曲同工之妙，因此也將阿根廷的傳統遊戲與台灣的親子分享，尤其目前疫情期間無法出國，希望台灣民眾能透過簡單的傳統童玩增進親子情感交流，也能深入了解台灣與阿根廷的文化異同之處。

新北市立圖書館長王錦華表示，融合教育已是世界潮流，在國外行之有年，新北市打造友善閱讀空間不遺餘力，目前已有新莊聯合分館、鶯歌分館、土城親子分館、淡水水碓分館、淡水竹圍分館、蘆洲兒童親子分館、金山分館、以及石門分館等8個分館提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等六項不同族群需求的融合遊戲玩具服務。

他說，此次五股守讓堂「藝遊工坊」的台灣童玩獲得多元文化玩具認證，同時透過國外相互交流，除了提升新北市立圖書館的國際能見度，更進一步從彼此的互動中吸取經驗，對於未來營造更友善的閱讀環境與服務有相當助益。

中華民國遊戲協會創會理事長林君英說，多元文化遊戲認證標章的目的在讓民眾透過遊戲認識自己與他國的文化，在疫情期間，藉由旅行於各國間的文化遊戲，透過遊戲過程中的語言、肢體、色彩等體驗，讓文化交流躍然紙上，進而讓民眾了解與認識多元文化之美，此次五股守讓堂臺灣民俗遊戲與阿根廷傳統遊戲的交流，便是融合多元文化創造獨特的文化意義。