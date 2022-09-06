鹿谷鄉秀峰天主堂變身醫院，提供醫療服務。（東華醫院提供／廖志晃南投傳真）

鹿谷鄉秀峰天主堂變身醫院，民眾扶老攜幼就醫。（東華醫院提供／廖志晃南投傳真）

東華醫院在鹿谷社區發展協會，打造「銀髮健身俱樂部」。（東華醫院提供／廖志晃南投傳真）

東華醫院在鹿谷社區發展協會，打造「銀髮健身俱樂部」。（東華醫院提供／廖志晃南投傳真）

鹿谷鄉很多「無醫村」而且交通不便，病患就醫困難重重；東華醫院配合健保署「西醫巡迴醫療計畫」，將秀峰天主堂變身醫院，定期提供醫療服務，讓長輩免於舟車勞頓；副院長蘇俊郎表示，很高興能略盡棉薄之力，為偏鄉居民服務。

東華醫院社區健康中心主任李玉玲表示，該院固定每周一下午2點至5點，在秀峰天主堂巡迴醫療，由醫師、護理師及藥師齊集，還有電腦斷層、磁振造影檢查，並且提供慢箋送藥到府服務，如果長輩沒有交通工具，則安排交通車接送。

教堂變醫院，醫療服務一應俱全，包括心臟超音波、心電圖、頸部超音波、自律神經檢查、周邊動脈檢查等儀器都到現場；華碩公司也提供高畫質手持式超音波儀器。

清水村長照站照顧服務員陳色娟說，當地民眾要看醫生很不方便，必須到集集鎮或竹山鎮，客運車1天只有1至2班車，長輩就醫非常麻煩，感謝東華醫院巡迴醫療服務。

鹿谷村民劉益誠說，偏鄉醫療資源缺乏，看到東華醫院動員那麼多人力和醫療器材，應該是不敷成本，醫護人員願意花心力造福村民，讓他很感動。

蘇俊郎表示，偏鄉很多患者因為沒有檢查，連自己生病都不知道，無法及時就醫，東華醫院把醫療裝備帶齊，讓長輩就近檢查，早期發現疾病，再透過藥物控制或轉介手術，確保身體健康。

東華醫院還在鹿谷社區發展協會，打造「銀髮健身俱樂部」，提供運動指導、運動傷害及骨科疾病、居家運動課程；運動器材包括綜合阻力訓練機、下肢訓練、運動結合認知遊戲、全身被動式律動設備，每周三、四上午及下午提供服務。