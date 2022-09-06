全球僅3輛的夢幻超跑「Pagani」失控撞爛，左後輪噴飛，恐有一筆相當可觀的維修費用。（翻攝自記者爆料網）

買夢幻超跑是不少男人的夢想，義大利超跑Pagani更是夢想中的夢想，然而，網路流傳1段影片，有輛Zonda HP Barchetta破億超跑，全球僅生產3輛，卻在日前1場克羅埃西亞舉辦的活動上，失控打滑撞到對向車道的小轎車，其超跑左側嚴重擦傷，且左後輪噴飛，車體受損嚴重，這次意外恐讓車主有一筆相當可觀的維修費。

網路流傳1段國外影片，影片中是1輛破億超跑「Pagani Zonda」撞爛，由於全球僅3輛，瞬間引起討論；綜合外媒報導，該超跑日前在克羅埃西亞舉辦的Supercar Owners Circle活動上，行經1處彎道上，不明原因失控打滑衝撞對向車道1輛小轎車，由於撞擊力道不輕，該小轎車車頭毀損，氣囊爆開，而超跑也嚴重損壞，左側車身嚴重擦傷，左後方輪胎噴飛，嚴重損毀，雖未造成人員傷亡，但恐有一筆相當可觀的維修費用。

全球僅3輛的夢幻超跑「Pagani」失控撞爛，左後輪噴飛，恐有一筆相當可觀的維修費用。（翻攝自IG astopcars）

據悉，此輛「性能猛獸」全球僅生產3輛，且當時新車售價高達1750萬美元(約新台幣5.4億元)，該輛超跑當年為了慶祝Pagani老闆Horacio Pagani的60歲生日而打造，因此誕生的Zonda HP Barchetta限量敞篷超跑。

該超跑不僅有誇張的外型之外，採用上空敞篷設計，搭配壓低的前擋風以及車窗玻璃，整體視覺氣息相當俐落、搶眼，其車身碳纖維鈑件，車重僅1230公斤，動力方面搭載6.0L V12雙渦輪增壓引擎，最大可輸出800匹馬力，搭配6速序列式變速箱，其扭力為86.7公斤米，有相當剽悍的加速表現。