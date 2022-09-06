瀘定震災前多地出現地震雲，網民熱議

四川甘孜州瀘定縣5日發生規模6.8地震，震源深度16公里，並有多次餘震，包括雅安市的規模4.8。大陸網上流傳網民在地震前一天拍攝到疑似「地震雲」的現象，隨後四川甘孜瀘定發生地震，引起網上熱議。不過大陸地震局工作人員回應外界詢問稱，「地震雲」不能作為地震的依據，而且現在還沒有確定的科學研究證明「地震雲」可以用來預測地震。

據中國地震台網統計，此次地震有感範圍廣、震感強度大，有感範圍主要集中在四川省，另外重慶市、雲南省、陝西省、貴州省、河南省等地亦有震感報告，受地震影響的區域極大。

瀘定地震發生後，大陸各地網民紛紛貼出他們前一日拍攝到的傳聞中的地震雲現象，引起熱議。（圖／微博）

《快科技》報導說，網上流傳網民拍攝到「地震雲」出現的視頻，引起了網友關注熱議，視頻拍攝上傳時間是9月4日，就是地震前一天。拍攝視頻的網民指出，四川多地網友都拍到疑似「地震雲」現象。

報導說，視頻畫面顯示這些條帶狀、輻射狀、條紋狀的雲層，被一些網友解讀為「地震雲」，並稱方向大致對著川西地區，沒想到，隔天成都西部的瀘定縣就發生了6.8級大地震。

大陸地震局工作人員回應媒體詢問時表示，「地震雲」不能作為地震的一個依據，並且現在還沒有統一的科學研究，證明「地震雲」可以用來預測地震。

有專家指出，現在「地震雲」還沒有被地震專家作為地震預報的依據，氣象部門也認為，每一種雲的形成、變化都有大氣科學的解釋，不同的雲層可能和某種天氣的演變有穩定的對應關係。

報導表示，在此之前，地震部門曾接到多起有關「地震雲」的報告，地震局認為這些都屬於正常的氣象現象，與地震沒有任何關係。目前沒有一個統一的「地震雲」形成理論，只有一些假說與民間流傳的謠言。