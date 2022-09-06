店內招牌女婿遇見香酥鴨。（柯宗緯翻攝）

店內招牌菜烤糖醋植物肉排骨。（柯宗緯翻攝）

以蔬食飲食為主軸的斐得蔬食餐飲體系，不畏疫情考驗，持續布局並且開啟台中、高雄展店計畫。近日進駐高雄夢時代3樓，試營運期間反應不俗，9月9日將正式開幕，祭出月月優惠券等多重優惠吸客。

創辦人田乃文表示，台灣經歷2年多的疫情，許多餐飲產業面臨嚴峻考驗，許多品牌在經營上面臨縮小營運的規模，甚至暫停營業，危機下的轉機，許多餐飲人才面臨轉職，心疼他們的好手藝外，也能為其打造與品牌一起打拼的蔬食餐飲體系，都讓展店計畫更為順利且無縫接軌。

斐得蔬食在高雄夢時代3樓（統一夢時代百貨連通口）正式進駐，現場以質感木桌椅、綠色植栽及舒適通透的用餐環境，打造更為開放的用餐環境，卻不失隱密，店內可容納超過100個座位，多元的創意南洋、歐式、台式等蔬食餐點、火鍋以及飲品帶入其中，適合家庭、親友聚會。

慶祝夢時代開幕，推出多種優惠，開幕當天現場更有氣球贈送活動，用餐更有寵斐粉無極限月月優惠券，用餐送美食不手軟。9月用餐，送孟買咖哩（價值260元）、10月用餐，送水果黃金泡菜炸豆皮（價值138元）、11月用餐，免費升級套餐乙份（價值160元）、12月用餐，贈主廚甜品乙份，2023年1月用餐，送章魚燒薄餅乙份（價值260元），總價值1000元。