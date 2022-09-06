由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對全台14縣市發布豪大雨特報，今（6）台東縣有局部大雨或豪雨，苗栗以南、南投、花蓮地區及宜蘭、新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
今水氣明顯增加，天氣不穩定，各地都可能有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率，午後中南部地區及其他山區亦有局部大雨或豪雨發生的可能。
氣溫方面，東北風影響，北台灣天氣稍轉涼，北部及東北部高溫28至30度，其他地區高溫約30至32度，大致比昨天稍下降，低溫約26、27度。
由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對全台14縣市發布豪大雨特報，今（6）台東縣有局部大雨或豪雨，苗栗以南、南投、花蓮地區及宜蘭、新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
今水氣明顯增加，天氣不穩定，各地都可能有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率，午後中南部地區及其他山區亦有局部大雨或豪雨發生的可能。
氣溫方面，東北風影響，北台灣天氣稍轉涼，北部及東北部高溫28至30度，其他地區高溫約30至32度，大致比昨天稍下降，低溫約26、27度。
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