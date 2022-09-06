這一小鍋推身份證9優惠，同桌相加想單點折扣優惠 最高套餐免費吃。（柯宗緯翻攝）

燒肉同話推google 5星評論出示即贈卡滋伊比利豬舌叁吃乙份。（柯宗緯翻攝）

這一鍋餐飲集團瞄準中秋團圓商機，推出身分證字號數字優惠搶客，這一鍋皇室秘藏鍋物尋找身份證字號有1的國民，霸氣送出超人氣商品神仙牛肉、澳洲和牛板腱。這一小鍋則是祭出身分證數字9優惠，1個9享單點品項9折，最高累積9個9套餐免費吃，同桌身分證數字累加，一起打折吃鍋最划算。

這一鍋皇室秘藏鍋物主打濃醇胡椒香的精燉老火湯和能喝的御膳麻辣鍋，趁著中秋節將至，首次推出身份證優惠，9／9-9／25期間，只要身份證字號有1就能免費加菜，1碼1贈送梅花豬肉乙份(價值NT$218)，2碼1贈送西班牙伊比利豬舌乙份(價值NT$258)，3碼1贈送神仙牛肉乙份(價值NT$438)，4碼1贈送澳洲和牛板腱乙份(價值NT$888)。

另外，應景中秋柚香，9／10中秋節當天，全台門殿(吃到飽殿除外)推出「柚想和你一起過中秋」剝柚子比賽，每殿限量10位參加(每桌限一位參賽者)，參加即贈美國培根牛肉乙份，最高第一名再拿人氣招牌神仙牛肉，為全家人加菜。身份證字號優惠每桌限用一張身份證優惠不累加，並需要按讚粉專及活動貼文方可享優惠，吃到飽殿、外送、外帶恕不參與。

此外，「這一小鍋」主打個人鍋物和高CP值的用餐感受，歡慶9月推出「919鍋物節」，9／19-9／29期間尋找身份證上有9的國民，同桌可多張身份證累加，1碼9享單點9折，2碼9享單點82折，3碼9享單點73折，以此類推最高8個9享單點28折，集滿9個9套餐免費吃；身份證出生年月日、統一編號、發證日期數字皆可列入計算，單點優惠需搭配套餐才可享折扣，海鮮及共鍋恕不適用優惠。

深受肉控喜愛的燒肉同話，9／12-9／30推出「星知肚明豚有味」，只要來店用餐，出示google評論5顆星畫面，即可免費兌換卡滋伊比利豬舌叁吃乙份，將獨特的伊比利豬舌裹上麵包粉炸至金黃酥脆，原味彈牙鹹香，搭配酸甜紅醬，或香濃凱薩醬，三種吃法多種口感一次滿足，只送不賣限時兌換。

另外，經典店(新店民權、台中麗寶、台南新光)預計9月底進行菜單更新，對肉品、時蔬、甜點、主食進行升級，套餐內加入濃醇香的鹹奶油時蔬，將肉品規格升等，一人不用千元就能享受伊比利全豬套餐，更新增餐前飲品，為用餐帶來更多元及變化的用餐感受。