再生能源、回收再利用業務量2位數成長，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）自結8月合併營收6.23億元，創同期歷史新高，年增17.19%。

本業焚化爐操作及管理營運穩定；近二年，水回收再處理、再生能源太陽能售電等綠色工程，業務量每年增加，是崑鼎營收創高的原因之一。

崑鼎指出，手中再生能源發電總量約15.4億度、污水廠處理總量約2,7 90萬噸、高科技廠廢異丙醇回收約1.1萬噸，都是國內的前幾名。

太陽能光電，是崑鼎再生能源領域中近幾年業務成長最快的一塊。崑鼎統計，近三年取得開發權利案量，平均年成長幅度約30％，且逐年穩定成長中。

國內回收再利用市場商機每年都是以倍數成長；崑鼎在這塊主要是以高科技產業廢棄物及水處理二大部分為主。

其中水處理業務，崑鼎掌握桃園北區水資源回收中心再生水BTO案、 新北礫間與截流系統委託巡檢維護及代操作案，預期對未來三～五年的營運業績都可逐年增加。

隨著國內半導體產業的發展，高科技產業廢棄物回收，是崑鼎積極爭取的市場。崑鼎廢異丙醇再利用回收、經再利用產製工業級異丙醇約1,400公噸。為擴大業務，據了解，崑鼎日前已取得經濟部通案再利用許可，將可擴大廢異丙醇來源，未來此塊業務量對整體營運的貢獻度還會再增加。