昆凌今現場示範製作營養早餐，用香蕉、火龍果、藍莓打果汁。（陳俊吉攝）

昆凌今出席唯爾生醫28天專屬系列上市記者會。（陳俊吉攝）

昆凌產後迅速恢復窈窕身材，今露纖腰展現瘦身成果。（陳俊吉攝）

「天王嫂」昆凌6日出席保健食品記者會，她5月剛生下女兒「Jacinda」，迅速在4個月瘦下5公斤，今小露纖腰展現健身成果，她表示，除了飲食、運動雙管齊下，最好減肥要有伴，她拉老公周杰倫（周董）一起減肥，結果老公瘦的比她快、且瘦更多，有時她揪老公吃消夜破戒，「他會叫我不要害他，但吃宵夜要有伴」。已是三寶媽的昆凌，被問到還想要生第4胎嗎？她則直言：「沒有，打烊了！」

昆凌與周董育有6歲大的女兒Hathaway、4歲兒子Romeo，今年5月小女兒Jacinda出生，升格三寶媽。她產後接下新代言，為了今美美的出席記者會努力瘦身，她分享減肥秘訣是吃的營養、少油少鹽，之前也有研究生酮飲食、彩虹飲食，而運動方面，她每天做8個棒式動作，要做3輪，有時兒子會趴到她身上，幫她加重訓練。

兒子Romeo擔任周董〈粉色海洋〉MV男主角，昆凌看了成果相當滿意：「我有跟導演說，兒子畫面太少了，還沒有看夠。」她在拍攝時陪在兒子身旁，驗會到星媽的感受，就是想趕快收工帶兒子回家。而兒子在現場只關心有沒有冰淇淋吃，被問會讓兒子出道嗎？她說「太早了啦！」

周董夫婦都非常用心栽培小孩，時常陪Hathaway練鋼琴，被問到周董是嚴格的爸爸嗎？昆凌形容，「他走炫技路線」，Hathaway看了會說「我也要」，以爸爸為傍樣，聽同講到鋼琴王子，Hathaway還會接話：「鋼琴王子不是我爸嗎？」至於剛出生的小女兒長得像誰？她形容「跟哥哥滿像的」。