【LIVE直播】永和分屍案嫌犯落網！親兄曝行兇動機 ：被弟弟欺負｜2022.09.06

新北永和5日驚傳分屍案，54歲梁男被殺害肢解，屍體剩左腳且頭顱消失，涉重嫌大哥今（6）下午在北市羅斯福路一處超商落網；據悉兇嫌在本月1日行兇，當天下午就將屍體頭部丟垃圾車，隔日（2）晚上再丟手腳，分2次丟棄，目前已坦承犯案，稱弟弟「1個人住3間房」且借錢不還，感覺被欺負才行兇。

據了解，兇嫌在9月1日凌晨趁弟弟熟睡一刀刺向心臟，導致對方直接死亡，直至清晨6、7時將頭部肢解後，下午拿去垃圾車丟，9月2號也是清晨6時許把其他部位支解，晚上再拿去垃圾車丟。

警方表示，兇嫌遭逮時身上有16萬5千元現金，行李箱裡面也裝滿棉被衣物，疑似打算逃亡，兇嫌將行李箱寄放超商，警方調閱監視器後，調派人力埋伏，今下午順利逮人。梁男大哥被逮回警局時，情緒略憤怒，面對記者提問表示，弟弟「一個人住三間房」且借錢不還，他感覺被欺負才痛下殺手。

兇嫌先是被民眾發現出現在北車北三門廁所附近，報案後鐵路警前往攔截，但嫌犯已經離開，永和警方派出大批人力前往找人，剛剛確定嫌犯在公館水源市場逮到人，目前雖已坦承犯行，但警方還是把他先列為重要關係人。據悉梁姓男子共有8個兄弟姐妹，梁男排名第六，平時與大哥同住，兩人相差16歲。

永和分屍案偵破！ 親兄認：弟弟欺負我、欠錢不還 @中時新聞網

整起事件是1名女子於8月30日晚間7時許開始聯繫不上梁姓男友人，9月5日下午報案，警方循線至梁男位於智光街住處，請家屬開門，竟發現梁男已遭殺害分屍，僅剩軀幹連著1隻腳，其餘三肢和頭都不見。