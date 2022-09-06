淡水警分局呼籲，參加活動民眾多善用大眾運輸工具，由捷運紅樹林站轉乘淡水輕軌藍海線或捷運淡水站搭乘紅26公車前往漁人碼頭。圖為公車路線圖。(淡水警分局提供)

「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動-煙火秀」將於2022年9月份連續3週在淡水漁人碼頭舉辦，其中最矚目的活動焦點為高空煙火秀，屆時可視範圍橫跨淡水河畔兩側，淡水及八里沿岸都有觀賞區，預計將吸引眾多遊客前來參與活動；淡水警提醒，前來觀賞的遊客請多善加利用大眾運輸工具，開車前來者也請依照警方及工作人員引導停車。

即將登場的「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動-煙火秀」，除了情人橋廣場有魔術、樂團接力演出外，也將施放4次高空煙火秀，分別在9日、25日施放長達9分9秒，及在11日、18日施放長達6分6秒，淡水及八里沿岸都有觀賞區，其中13行文化公園、漁人碼頭等地點都有絕佳的視野，預估將湧入大批遊客前來觀賞。

淡水警分局呼籲，參加活動民眾多善用大眾運輸工具，由捷運紅樹林站轉乘淡水輕軌藍海線或捷運淡水站搭乘紅26公車前往漁人碼頭，也可以從淡水捷運站步行金色水岸欣賞淡水河畔的景緻及遊憩，沿線往漁人碼頭(約3.6公里)途中有淡水海關碼頭、紅毛城、觀海長堤等旅遊景點，可以帶著悠閒的心情，伴隨著徐徐的海風漫步前往活動會場。

警方表示，若自行駕車的民眾則可行駛淡金路、接濱海路前往漁人碼頭，以避開壅塞路段，漁人碼頭活動會場內停車空間有限，啟動滿場機制時，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場、中正路2段(觀海路至新民街路段)及濱海路3段兩側道路供作臨時停車；活動結束時，車輛請由第2出口出場並一律行駛觀海路-淡海路-中正路-新民街-濱海路-淡金路離開。

警方提醒，請民眾配合警方交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓活動行人，警方將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全，相關活動資訊可參考「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」臉書粉絲團專頁。