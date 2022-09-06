被韓國媒體稱為史上最強颱風的第11號颱風軒嵐諾過境，為韓國留下無數災損，專家分析這次強颱生成原因，認為很可能是全球暖化造成海水溫度上升所致，也不排除是反聖嬰現象推波助瀾。

8月28日生成的強颱軒嵐諾在位於日本東南方的太平洋海域生成，向西移動至接近台灣東部後一路北上，直撲韓國南部沿海，在正式登陸前達到「非常強」等級，被認為是比2002年露莎颱風及2003年梅米颱風規模更大的史上最強颱風。

韓國颱風等級分為中、強、非常強、超強力等，非常強等級颱風最大風速在每秒44至54公尺間，可能吹動人及大塊岩石等較重物體。其中露莎颱風為「強」等級，梅米則幾乎達到「超強力」等級，但規模都小於直徑1300公里的軒嵐諾。

軒嵐諾規模之大，讓韓國氣象廳廳長俞熺東在4日接受KBS訪問時坦言，「討論颱風會從東部還是西部登陸沒有意義，依（軒嵐諾）颱風的規模與強度，無論是哪個地區都會受影響」，並表示無論什麼颱風，頂多停留12個小時，呼籲民眾在安全的地方耐心等待。

面對多年來罕見的巨型颱風軒嵐諾，韓國社群網路上出現氣候變遷導致颱風逐年增強的說法，韓媒YTN引述啟明大學地球環境系教授金海東（譯音）說明，氣候變遷導致海水溫度升高，有助颱風強化的水蒸氣增加，所以才造成颱風強度越來越強的現象。

從美國國家航空暨太空總署（NASA）的衛星圖來看，軒嵐諾北上路徑周邊海水溫度都較平均高出攝氏3度。慶北大學地理系教授姜南英（譯音）指出，從熱帶海域一直到濟州島南方海域的海水溫度都維持在約攝氏29、30度來看，颱風強度的確受到全球暖化影響。

但有專家認為，這次颱風規模與強度特別大，也可能是受到西太平洋溫度高於東太平洋的反聖嬰現象影響。

軒嵐諾在正式登陸前就為韓國最南端的濟州道帶來強風及大量降雨，濟州漢拏山上測站4日以來累積降雨量達到948毫米，瞬間最大風速達到每秒43.7公尺。政府部會嚴陣以待，總統尹錫悅也在上任後首次徹夜鎮守總統辦公室，他在8月首都圈豪雨成災時因住家與總統辦公室之間交通不便，僅在家中進行遠距離指揮。

今天凌晨4時50分左右從韓國南部的慶尚南道巨濟市一帶登陸，上陸後強度從原本的「非常強」降至「強」，中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒40公尺，上午7時10分左右從蔚山沿岸離開。

目前看來，軒嵐諾帶來災情不像20年前那般嚴重。根據中央災害安全本部統計，截至今天下午3時，在這次風災中共2人身亡、10人失蹤。2002年露莎颱風共造成213人死亡、33人失蹤；2003年梅米颱風期間則有119人死亡、13人失蹤。

停電狀況也較20年前大幅改善，露莎及梅米颱風時分別造成125萬戶及148萬戶停電。軒嵐諾僅約造成6.6萬戶停電。韓國電力公司表示，當年梅米颱風過後已大幅強化配電設備，截至2021年為止，配電自動化開關共較2010年增加2倍以上，有助快速復電，得以在這次風災期間降低受害規模。