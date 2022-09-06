錼創科技-KY（6854）公告8月營收，隨著稼動率提升，錼創科技-KY上月營收達3,800萬元，較去年同期勁揚100.2％，也較上月成長1.5％，為8月第一家繳年、月雙增營收成績單的LED廠。

累計錼創科技-KY今年前八月營收2.58億元，年增219.29％，已經超越2021年全年營收2.05億元，公司預期未來數年，年營收可望呈現二至三倍成長，並期望在2023年以前挑戰單月損平。

由於法人賣壓趨緩，錼創科技股價守住100元整數大關，6日成交量203張，收在102.5元。

錼創目前月產能約1,500～2,000片6吋晶圓，以錼創現有的產能規模，第二季毛損率銳減至3.72％，相較於第一季毛損率27.6％、去年同期的-169％，均明顯收斂虧損，錼創表示，主要是因產能利用率上升，推升毛利率，儘管單季毛利率表現優於市場預期，不過錼創對於毛利率是否提前轉正？無法確認。