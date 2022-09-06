明年度基本工資9月1日拍板調升至26,400元，台中國際連鎖酒店-李方艾美酒店率先響應，宣布自今年9月1日起，全面調升基層員工薪資至3.1萬元，房務員更是直接祭出3.2萬元的薪水！

李方艾美酒店的基層員工，起薪不僅高於明年度的基本工資達2成，同時也較台中五星級酒店同業的薪資多了3,000-4,000元！李方艾美表示，期待能吸引更多優秀人才加入李方艾美酒店的行列。

上個月底營運、位於台中火車站前的李方艾美酒店，目前開出近百個職缺，包含房務人員30名，起薪3.2萬元；餐飲服務人員需要約30名，起薪3.1萬元；櫃檯服務人員、服務中心接待員、總機人員等招募約20名，起薪3.1萬元。不論是房務、餐飲、櫃檯服務人員，起薪均高於同業約3,000至4000元。

其他如工程技術員、中西餐廚師、餐務洗滌員等都有釋出招募職缺，基層起薪均來到3.1萬元。

至於斜槓青年或在學生，李方艾美酒店表示，歡迎加入時薪人員的行列，時薪185元，歡迎無經驗但想加入國際酒店的新鮮人，或是想感受國際品牌的企業文化與國際員工交流機會的老手一同加入！

為了讓未來夥伴實際感受李方艾美酒店的魅力，該酒店預定於9月15日下午3點30分至晚間6點30分，於台中李方艾美酒店21樓宴會廳辦理現場就業徵才，歡迎對飯店工作有興趣的朋友們，可以直接到酒店來參加面試。

李方艾美強調，正職員工除享有國內相關各式福利及保險之外，同時享有全球萬豪體系員工訂房優惠，以超優惠價格體驗旅行生活的美好，也提供給前來的旅客一個最完美的假期！