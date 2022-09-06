升息造成債券價格暴跌，上半年有三家壽險公司淨值比不到3％，即南山人壽、宏泰人壽及三商美邦人壽，保險局副局長張玉煇表示，淨值比要連續二個半年不到3％，才是「資本不足」，目前三家公司都算是近期第一次淨值比不到3％，仍要看年底的淨值比，但三商壽因為同時資本適足率（RBC）不到200％，雙指標顯示資本不足，已提出增資及財業務改善計畫。

張玉煇表示，三商壽已在9月1日向金管會申請現金增資55億元。亦即三商壽今年第二度現增10億股，預計會以每股5.5元增資，可有效拉高RBC比率。

張玉煇表示，南山人壽及宏泰人壽雖淨值比低於3％，但RBC都高於200％，目前並沒有資本不足的問題，且理賠支付都正常，沒有影響保戶權益的情況。

至於美國聯準會升息，造成債券價格下跌，壽險金融資產評價出現損失，淨值亦大幅減少，張玉煇強調，壽險業投資債券都是長期持有，會計上的評價並不會影響現金及流動性資產，即債券評價下跌並不會增加壽險公司的流動風險。

據壽險業公布半年報顯示，22家壽險公司6月底RBC，僅三商壽一家為190％，低於法定200％的要求；而淨值比部分，三商壽淨值比2％，南山人壽1.72％，宏泰人壽則是1.64％，近期第一次低於3％法定要求，若12月底淨值比再低於3％，就必須提出財業務改善計畫，或進行相關資產調整。

張玉煇表示，依法規規定，保險公司淨值比要連續二期（即半年報加年報）低於3％，才是資本不足，目前三商美邦上半年淨值比低於3％，資本適足率低於200％，是資本不足，南山及宏泰低於3％，但沒有連續二期，且RBC高於200％，目前並沒有資本不足的問題，且理賠支付都正常，沒有影響保戶權益的情形。

三商壽上半年資本不足，保險局依保險法143-6條規定，請三商提出財務業務改善計畫，9月1日已提出現金增資發行新股，預計增資55億元，南山人壽及宏泰人壽雖未達資本不足情況，但保險局會持續關注，依淨值比下降的情況綜合評估，要求提出相關改善計畫。