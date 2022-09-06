南投縣長參選人蔡培慧，獲贈聽診器為南投把脈對症下藥。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

醫師公會全聯會理事長、立委邱泰源，6日為南投縣長參選人蔡培慧發起醫師後援會，並代表醫界贈送聽診器及醫療白皮書，期許蔡培慧為南投把脈，對症下藥改善南投體質，建設南投成為健康大縣。

蔡培慧表示，上醫醫國，從政以來許多醫界前輩，提供偏鄉醫療政策及對基層醫療建言，讓她更能有效掌握醫療領域的關鍵問題。

蔡培慧說，30年前跟阿公、阿嬤同住在魚池鄉，經常陪長輩到埔里鎮就醫，不論候車、轉車都很不便，往返就要耗半天，沒想到30年後，南投的情況仍沒有太大的改變，讓她非常驚訝及不忍，如果當選將加強偏鄉急診人力與器材，讓民眾在第一時間獲得適當的醫療處置，並運用遠距與智慧醫療，照顧更多偏鄉民眾。

立委羅美玲指出，這幾年蔡培慧積極協助公所申請長照交通接送車，減輕長輩們就醫不便問題，近來更提出小黃公、「敬老卡搭計程車、付健保費等政見，務實且縝密的思維，貼近南投人的需求。

蔡培慧醫師後援會成立大會，包括邱泰源、南投縣醫師公會榮譽理事長許鵬飛，以及吳棋祥、陳宏麟、廖志得、施春雨、陳文裕、姚美輝、阮千文、簡美華等醫師，醫檢師蔡祺仁、診所人員楊慧鈺，及立委羅美玲、南投市長參選人賴燕雪、議員蔡銘軒、議員參選人沈夙崢都到場支持。