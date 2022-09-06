台中狼師案日前市府對黃姓狼師做出解聘、永不錄用、沒有退休金行政處分，市議員林德宇、黃守達、張玉嬿、張耀中及王立任6日舉行記者會，批市府打假球，行政處分確立後，黃姓狼師也還能行政救濟，並非已執行，市府大肆宣傳圖卡只是為了解決眾怒、轉移政治焦點，要求市府立即執行依法可行的停聘狼師。

市議員林德宇指出，台中市政府教育局9月2日發布新聞稿說已做出決議要懲處，但同篇新聞稿中也指出，在市府性平委員會的決議之後還必須給當事人陳述的機會，陳述完之後還要再開一次會議，確認是否維持原決議，根本還沒執行。

林德宇強調，教育局局長楊振昇說校長不適用《教師法》22條，因此在4月份收檢舉案時，黃姓狼師不能立即予以停聘，難道校長就是性侵案的保護傘嗎？只要是校長，市府就無法可管，只能兩手一攤嗎？

市議員黃守達表示，整起狼師案充滿違法失職，盧市府應出面說明，性別平等委員會已作成決議，但仍未正式懲處，盧市府要如何避免黃姓加害人以行政救濟名義規避懲處？教育局應該給出完整說明，而非淪為加害人的法律顧問。

市議員張玉嬿說，看到市府沒有站在被害者立場保護被害者令人生氣，絕不容許未來的校園還有黑暗的角落。市議員張耀中則說，據了解目前又有其他學生向校方供稱受害，教育局應立即普查該校長所任職過的學校，全面清查是否有其他人受害。

教育局表示，教育局主辦校園性別事件，有關行為人停聘，均依性別平等教育法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則、教師法及教育人員任用條例等法令規定及教育部107年、111年函釋辦理。至於是否新增案例，教育局表示，目前仍是3案，並未增加。